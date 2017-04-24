Türkiye ve Sudan'dan yeni iş birliği

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Sosyal ve Ekonomik Araştırma ve Eğitim Merkezince (SESRIC) yürütülen Acil ve Afetlere Hazırlık ve Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi projesinin ilk ayağı Türkiye ile Sudan arasında gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sağlık uzmanlarından oluşan heyet Sudan'a geldi. Heyette, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (AB) Genel Müdürü Öner Güner, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz ve SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Müdürü Fatih Serenli de yer aldı.

Yapılan görüşmelerin sonunda, Sudan'ın afetlere hazırlık ve müdahale alanında ihtiyaçlarının tespiti ve iki ülke arasında iş birliğinin amaçlandığı ifade edildi.

Kapsamlı eylem planının geliştirildiği programlara TİKA da maddi kaynak sağlayacak.

Nyala'daki Türk hastanesine övgü

Türk heyeti, hazırlanan eylem planının ardından Sudan Sağlık Bakanı Bahar İdris Ebu Garda'yı makamında ziyaret etti.

Garda, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlık noktasında da Sudan'ı yalnız bırakmıyor. Bunun en güzel örneği, 2014'ten bu yana hizmet veren Nyala Türkiye-Sudan Eğitim Araştırma Hastanesi. Burada, alanında uzman Türk doktorlar, Darfur halkına hizmet veriyor. Sadece Sudanlılar değil elbette. Bölgemizdeki Orta Afrika Devleti, Çad gibi birçok ülke halkı bu hastaneden istifade ediyor. Türk yetkililere ve doktorlara şükran borçluyuz." diye konuştu.

Nyala Hastanesi'nde Türk doktorların büyük özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Güner de şunları kaydetti:

"Bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yapılan hastanede şu an 18 branşta 24 doktorumuz, ayda yaklaşık 10 bin kişiyi tedavi ediyor. Dört aylık görevlendirmeyle doktorlarımızı bu coğrafyaya gönderiyoruz. Ne mutlu ki bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Görev verdiğimiz arkadaşlarımız, en güzel şekilde ülkemizi ve milletimizi temsil ediyor. Tabii burada Sudanlı doktorların hastanemizde kalıcı olarak çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Sayın Bakan'a bu konuda gerekli açıklamaları yaptık."