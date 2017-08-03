Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kuyumcukent yönetimiyle bir araya gelecek.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sancaktepe'de Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde incelemelerde bulunacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret edecek.

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Katar alım heyeti programının açılışını Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile beraber yapacak.

5- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanlığını ile Valiliği ziyaret edecek, Ticaret, Esnaf Odası ve Borsa başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak.

6- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

7- Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirilecek.

8- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

9- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

12- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Sincan'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Medical Park Stadı'nda AA Spor Masası'na konuk olacak.

15- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

- Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla Ülker Stadı'nda karşılaşacak.