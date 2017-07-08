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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var? İşte öne çıkan gündem maddeleri.

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Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak, "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumu ve "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılacak.

- Basın toplantısı düzenlecek Erdoğan ardından yurda dönecek.

- G20 Liderler Zirvesi’nin ikinci ve son gününde yapılacak çalışma toplantılarının ardından dönem başkanlığı basın toplantısı düzenlenecek.

2-Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi Açılışı ile il yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

7- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ilk hafta maçları Ankara'da sürüyor.

- Türkiye, ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak.

Etiketler: türkiye gündemi, gündem
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