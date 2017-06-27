Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağı Varan Tesisleri'nden devam edecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

6- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı tatamiye çıkacak.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.