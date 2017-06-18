Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününe Kurtboğazı Barajı girişinden başlayacak.

2- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan ve geçen hafta başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavıyla sona erecek.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gazze'ye yardım gemisi uğurlama törenine katılacak.

- Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek DSİ yatırımları tanıtım törenine ve iftar programına iştirak edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gönül Köprüsü kapsamında düzenlenen iftar programına katılacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

6- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

- Mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Devlet Bakanı Adnan Kahil ile de bir araya gelecek.

- Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde verilecek iftara katılacak.

8- Fransa'da milletvekili genel seçiminin ikinci turu yapılacak.

9- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.