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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün neler var? İşte öne çıkan gündem maddeleri.

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Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününe Kurtboğazı Barajı girişinden başlayacak.

2- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan ve geçen hafta başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavıyla sona erecek.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gazze'ye yardım gemisi uğurlama törenine katılacak.

- Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek DSİ yatırımları tanıtım törenine ve iftar programına iştirak edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gönül Köprüsü kapsamında düzenlenen iftar programına katılacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

6- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

- Mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Devlet Bakanı Adnan Kahil ile de bir araya gelecek.

- Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde verilecek iftara katılacak.

8- Fransa'da milletvekili genel seçiminin ikinci turu yapılacak.

9- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler: türkiye gündemi, gündem maddeleri
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