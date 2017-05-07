Türkiye ve dünya gündemi

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Danışma Meclisine katılacak, STK temsilcileri ile teşekkür buluşmasına iştirak edecek.
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti ilçe başkanları ve partili belediye başkanları ile toplantı yapacak, Arapgir'de parti teşkilatını, Belediyeyi ve Kaymakamlığı ziyaret edecek.
3- Fransa'da Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in yarışacağı cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.
4- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.
5- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sona erecek.
- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Emrah Kuş, 80 kiloda Aslan Atem ve 85 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.
6- Avrupa Karate Şampiyonası Kocaeli'de sona erecek.
- Şampiyonanın son gününde Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı altın, Kadın Kata Milli Takımı ise bronz madalya için tatamiye çıkacak.
7- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçında Çaykur Rizespor ile Bursaspor karşılaşacak.
8- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.