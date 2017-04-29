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Türkiye ve dünya gündemi

Bugün Türkiye ve dünya gündeminde neler var? İşte öne çıkan gündem maddeleri.

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Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katılacak ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'u kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'de partisinin il başkanları toplantısına iştirak edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, WOW Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta Mektebim Okulları protokolünün imza törenine katılacak, Dağpınar Belediyesi ile AK Parti Digor ve Kağızman ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

7- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Deni̇zli̇ Şubesi̇ Mermer Ve Maden Sektörü Kurulu toplantısına katılacak, Çameli ilçesini ziyaret edecek.

8- İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB'nin Brexit stratejisini görüşmek üzere Brüksel'de özel bir zirvede bir araya gelecek.

9- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

12- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na Garanti Koza Arena'da yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.

13- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

14- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir müsabakalarıyla başlayacak

15- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Denizlispor-Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Altınordu-Şanlıurfaspor, Adana Demirspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek. 

Etiketler: gündem, türkiye gündemi
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