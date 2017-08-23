  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye ve dünya gündemi (23 Ağustos 2017)

Bugün Türkiye ve dünya gündeminde neler var? İşte öne çıkan gündem maddeleri.

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Türkiye ve dünya gündemi (23 Ağustos 2017)

1- Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Vietnam'daki temasları izleniyor.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplanacak. Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkları arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreni, TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının açılışına katılacak. Bakan Demircan, TOBB ETÜ'de Teknoloji Merkezi Laboratuvarını ziyaret edecek.

4- TÜİK, 2016 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri ile bu yılın ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşecek ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelecek. Çavuşoğlu, daha sonra Erbil'e geçerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

8- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 55, 58, 63 ve 75 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 55 kiloda Bediha Gün, 58 kiloda Ayşe Vatansever, 63 kiloda Hafize Şahin, 75 kiloda da Yasemin Adar mindere çıkacak.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanşlar 5 maçla tamamlanacak ve gruplarda mücadele edecek ekipler belli olacak. 

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