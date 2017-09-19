Türkiye ve dünya gündemi (19.0.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alacak ve Kurul'a hitap edecek.

- BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, İİT Rohinga Temas Grubu Toplantısı'na iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu I. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini'nin ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona, daha sonra eşi Emine Erdoğan'la, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin ev sahipliğinde heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum Ahlatcı Metal Rafinerisini ziyaret edecek, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

3- TÜİK, 2017 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

5- Hazine, 11 ay ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.

6- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları takip ediliyor.

10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turu, oynanacak 15 maçla başlayacak.