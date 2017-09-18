Türkiye ve dünya gündemi (18.09.2017)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak.
- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor
- Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda düzenlenecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasındaki "Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi Yetkilendirme Protokolü"nün imza törenine katılacak.
- TÜİK, 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıklayacak.
- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesince geri dönüşümden kazanılan defterlerin öğrencilere takdim edileceği "9. Defter Dağıtım Töreni"ne katılacak.
- Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
- TFF 1. Lig'de 5. hafta, Eskişehirspor-Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.