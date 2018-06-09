Türkiye ve Cezayir 'Filistin tasarısını' BM Genel Kurulu'na taşıyor

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla, Cezayir de Arap Birliği adına, Filistin halkı için koruma isteyen tasarının BM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve oylanması için acil özel oturum talep etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Cezayir, Bangladeş, Senegal, Mısır ve Filistin'in daimi temsilcileri, BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Filistin halkı için koruma isteyen tasarının BM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için özel oturum talep edildiği belirtildi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise BM Genel Kurulu'nda görüşülecek tasarının Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyi'ne getirdiği, 10 ülkenin desteğini almasına rağmen ABD tarafından veto edilen tasarının benzeri olacağını ifade etti.

Acil özel oturum haftaya olabilir

BM Genel Kurulu'nda düzenlecek acil özel oturumun tarihinin önümüzdeki günlerde Genel Kurul Başkanı Lajcak tarafından açıklanması bekleniyor. Diplomatlar ise toplantının gelecek hafta yapılmasını öngörüyor.

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı.

Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto eden ABD, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Bu tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye'nin girişimiyle hazırlanan ve Trump’ın bu kararına karşı çıkan ''İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri” başlıklı karar tasarısı geçen yıl aralık ayında BM Genel Kurulu'na taşınmış ve ABD'nin tehditlerine rağmen 128 ülke tarafından desteklenerek kabul edilmişti.

Kaynak: AA