Türkiye ve Bosna Hersek savunma alanında iş birliği için mutabakata vardı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Saraybosna'da Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Canikli, Pendes ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısına Canikli, dost ve kardeş Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Bakan Canikli, Bosna Hersek'i Türkiye için önemli ve değerli bir ülke olarak nitelendirdi. Bakan Canikli, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek Bosna Hersek'in Balkanlar'da stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

"Bosna Hersek'te istikrar olmadan Balkanlar'da istikrar olmaz, Balkanlar'da istikrar olmadan Avrupa ve dünyada istikrar olmaz." diyen Canikli, Dayton Antlaşması kapsamında ülkenin iç dinamikleri ve içsel dengelerinde bunun sağlanmasının önemine değindi.

"Savunma alanında iş birliği için mutabakata vardık"

Nurettin Canikli, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin kardeşlik anlayışıyla yürütüldüğünü belirterek, "Biz Bosna Hersek'in Atlantik kurumları NATO dahil ve AB kurumlarıyla bir an önce bütünleşmesi için her türlü desteği en güçlü şekilde her platformda veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Bosna Hersek en kısa zamanda NATO ve AB üyesi olacak." dedi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı ile görüşmesinin yapıcı ve verimli geçtiğini vurgulayan Canikli, iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Aliya İzzetbegoviç'in kabrine ziyaret

Canikli görüşme öncesi Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakan Bakan Canikli, daha sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti etti. "Bilge Kral"ın mezarına çelenk bırakarak dua etti.

