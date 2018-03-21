Türkiye ve ABD'nin 'terörizmin finansmanı' toplantısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve ABD'nin ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyetler arasında Ankara'da çalışma toplantısı düzenlendi.

Terörizmle etkin mücadelenin temel unsurlarından birinin finansman kaynaklarının engellenmesi olduğuna dikkati çeken kaynaklar, çalışma toplantısında kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejiminin güçlendirilmesi, başta DEAŞ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin finansman kaynaklarıyla mücadelenin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Toplantıda ABD heyetine ABD Hazine Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Marshall Billingslea ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'in, Türkiye heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile MASAK Başkanı Osman Dereli'nin eş başkanlık ettiği bildirildi.

Kaynak: AA