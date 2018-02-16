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Türkiye ve ABD'den ortak deklarasyon

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD ortak deklarasyon yayınladı.

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Türkiye ve ABDden ortak deklarasyon

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyeretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. 

Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşmesi konusunda mutabakat sağlandı

Tillerson'ın yaptığı görüşmelerin ardından, Türkiye ve ABD ortak bir deklarasyon yayınladı.

ABD ile ilişkilerin normalleştirme konusunda çok önemli bir adım atıldı.

Türkiye ve ABD'nin yayınladığı ortak deklarasyonda, kurulacak ortak mekanizmada ilk toplantı Mart ayında yapılacak ve farklı kurumlar mekanizmada yer alacak. Sonuç odaklı yeni bir mekanizma kurulacak.

Ortak çalışma gurubunun öncelikli konusu ise Münbiç olacak. Ortak grubun çalışma alanı terör örgütü YPG ve FETÖ'yü de kapsayacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılan açıklamada, bu konuda ortak bir duruş sergilenecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, tillerson, deklarasyon, abd
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