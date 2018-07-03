Türkiye ve ABD anlaştı, YPG/PKK Esed’e yaklaştı

Türkiye-ABD iş birliğinin Suriye'de Münbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere taşınması ihtimaline karşın resmi bir kalkana ihtiyaç duyan YPG/PKK, rejimle görüşmelere başladı.

Rakka ve Haseke illerinde toprak işgalini sürdürmek isteyen örgüt, Esed rejimiyle şartları müzakere ediyor.

Örgüt üyeleri rejim ordusuna katılacak

Yaklaşık bir haftadır devam eden müzakerelerde, YPG/PKK'nın işgal ettiği Yarubiye, Simelka ve Derbesiye sınır kapıları ile petrol sahalarını rejime devredileceği konusunun ele alındığı, örgüt üyelerinin rejim ordusuna katılacağı ifade ediliyor.

Kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin rejimde askerlik yapmış gibi dikkate alınması şartının da müzakere masasında olduğunu dile getiriyor.

Haseke'deki yerel kaynaklar, Şam ve Haseke'de bir araya gelen örgüt ve rejim heyetlerinin ilk etapta, Haseke’de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin kaldırılması konusunda anlaştığını belirtiyor.

Amaç Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna geçmesini engellemek

Anlaşmanın sağlanması halinde YPG/PKK, rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesini engellemeyi planlıyor.

Terör örgütü halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka, Haseke illeri ile Deyrizor ilinin kuzey ve doğu kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

Suriye’nin dörtte birini işgal altında tutuyorlar

Harita alan ölçümlerine göre, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılmasının ardından, örgüt hala ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA