Türkiye Varlık Fonunun kaynakları genişletildi

Türkiye Varlık Fonunun kaynakları, kamu teşekküllerinin varlık ve hisseleri ile genişletildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Varlık Fonunun kaynakları, iktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleriyle varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazineye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden de oluşacak.

Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek. Bu durumda satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde 2'sine, 3 ila 6 ay arası için yüzde 4'üne, 6 ila 12 ay arası için yüzde 6'sına ve 12 ila 24 ay arası için de yüzde 8'ine kadar tazminat isteyebilecek.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilecek.