Türkiye uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği'nin İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlediği "Sporla Kal Güvenle Kal" projesi başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantıdaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarının yılın ilk 15 gününde geçen yıla göre yüzde 66 arttığını söyledi. Soylu, "Uyuşturucudan cezaevinde yatan insan sayısı inanamayacağınız bir rakam 50 bin. Seneye hızlı başladık hızlı bitireceğiz" dedi.

Gelecek kuşaklarımızı güvence altına almak için devletimizin tüm birimleriyle birlikte yekvücut halinde ve kararlılıkla uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceğiz @OA_Bak pic.twitter.com/bHEIXiqQ1s — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 18 Ocak 2018

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Sporla birlikte hem terörü hem de uyuşturucu bağımlılığını yeneceğiz" dedi. Bak, uyuşturucuyla mücadelede, bakanlıklar, kulüpler, aileler ve gazetecilerin işbirliği yapacağını söyledi.

Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Sporun gücü, bağımlılık illetini yenecek! #SporlaKalGüvendeKal pic.twitter.com/FgYqPWaJh6 — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 18 Ocak 2018

TRT Haber