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Buradasınız : » » Türkiye uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Türkiye uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Türkiye uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kararlılık, yılın ilk 15 günündeki sayılara da yansıdı.

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Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği'nin İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlediği "Sporla Kal Güvenle Kal" projesi başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantıdaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarının yılın ilk 15 gününde geçen yıla göre yüzde 66 arttığını söyledi. Soylu, "Uyuşturucudan cezaevinde yatan insan sayısı inanamayacağınız bir rakam 50 bin. Seneye hızlı başladık hızlı bitireceğiz" dedi.

 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Sporla birlikte hem terörü hem de uyuşturucu bağımlılığını yeneceğiz" dedi. Bak, uyuşturucuyla mücadelede, bakanlıklar, kulüpler, aileler ve gazetecilerin işbirliği yapacağını söyledi.

 

TRT Haber

Etiketler: süleyman soylu, sporla kal güvende kal projesi, osman aşkın bak
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