'Türkiye uluslararası güçlerle de mücadele etmektedir'

Bazı temaslarda bulunmak üzere Siirt'te gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bozdağ, ziyaretin ardından AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, "Siirt-Gaziantep Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi" kapsamında Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Bozdağ, Siirt'te huzur ve güven içerisinde iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bozdağ, Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'de, Irak'ta ve uzak diyarlarda, pek çok Müslümanın yaşadığı yerlerde ramazan ayının huzur, güven ve barış içerisinde idrak edilemediğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Müslümanları birbirine kırdıran ve birbirine vurduran kör zihniyeti dünyanın her tarafında görebiliyoruz. Bir yanda elinde silah karşısındakini öldürmeye kalkanlar, diğer yanda kelimeişehadet getirip gözünü yumanlar var. Vuran, vurulan, ağlayan, ağlatan Müslüman, bütün bu acı ve gözyaşını görmeyen de yine Müslüman."

Dünyanın neresinde olursa olsun akan bir damla kan ve gözyaşından beslenenlerin, nemalananların bulunduğunu, terör örgütlerinin birer taşeron olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Terör örgütleri, gerek DEAŞ terör örgütü, gerek PKK terör örgütü, gerek FETÖ terör örgütü, gerek DHKP-C terör örgütü dahil bilumum terör örgütleri taşerondur. Onlara silahı verenlerin parayı verenlerin, sırtını sıvazlayanların emrine amadedir. DEAŞ için ve diğer dini istismar edenler için, din ölecek ve öldürecek insanları devşirmek için bir araç olarak kullanmaktadır. Öte yandan PKK gibi ırkçı terör örgütleri için Kürtçülük, ölecek ve öldürecek Kürt çocuklarını devşirmek için kullanılmaktadır. Zira onları motive etmek için biri dini, biri ırkçılığı öteki sermaye düşmanlığını kullanıyor. Ama bilmemiz lazım ki dini kullanma talimatı veren güç de aynı, ırkçılığı kullanma talimatını veren güç de aynı, sermaye düşmanlığını teşvik eden güç de aynı. Birbirine zıt olan bütün bu yapıların ağababaları aynı. Türkiye bölgesinde huzur ve güven adası olarak varlığını devam ettirirken bir yandan da terör örgütlerini besleyen, bunların yularını elinde tutanlarla, istihbarat örgütleriyle, uluslararası güçlerle de mücadele etmektedir."

"Bu milletin evlatlarını birbirine düşürmeyi başaramayacaksınız"

Adalet Bakanı Bozdağ, bin yıldır bu topraklarda kardeşlik hukukunun devam ettiğini vurgulayarak, "Bu milletin evlatlarını birbirine düşürmeyi başaramayacaksınız. " ifadelerini kullandı.

Bozdağ, kardeşlik hukukunun da bombalanamayacağını belirterek, "Türkiye'yi, milletimizin evlatlarını birbirinin karşısına getirmek isteyenler amaçlarına bugüne kadar ulaşamadılar. Bin yıldır yapamadıklarını bin yıl geçse dahi yapamayacaklar. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini durdurmak isteyenler kurdukları tuzaklarda hep boğuldular bundan sonra da boğulacaklardır. Türkiye'de huzur, barış, güven ve istikrarın hakim olduğu gibi komşu ülkelerde de huzur, güven, barış ve istikrarın eninde sonunda kazanacaktır." sözlerine yer verdi.