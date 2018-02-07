Türkiye, Türkmen akademisyene suikastı kınadı

Dışişleri Bakanlığından Kerkük'teki Türkmen akademisyene yapılan suikasta yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kerkük Üniversitesi'nde görevli Türkmen soydaşımız Ali Elmas'ın dün Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Iraklı Türkmen soydaşlara başsağlığı dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, Kerkük'te Türkmen soydaşlarımıza yönelik saldırıların artışını kaygıyla izliyor ve bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Kerkük halkının tüm unsurlarının kentte güven ve huzur içinde yaşamaları için yetkili Irak makamlarının vakit kaybetmeksizin gerekli önlemleri almalarına yönelik çağrımızı yineliyoruz."

Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Elmas, dün kent merkezinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.