'Türkiye turizmi bir atılım dönemine girmiştir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizmde bir atılım dönemine girdiğini belirterek "Geçtiğimiz 15 yıllık süre içerisinde turizm ile ilgili alt yapı çalışmalarını çok büyük oranda tamamlamış olan bir ülkeyiz." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Dünya Turizm Fuarı'nda (WTM) basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, Türkiye’nin turizm hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

WTM’yi "Dünyanın en prestijli, en önemli fuarlarından birisi" diye nitelendiren Kurtulmuş, Türkiye'nin güzel bir stant ile fuarda yerini aldığını söyledi.

"Bildiğiniz gibi Türkiye turizmde yeni bir atılım döneminin içerisindedir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "3 Kasım’da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 3. Turizm Şurası ile Türkiye turizmi bir atılım dönemine, bir hamle dönemine girmiştir. Geçtiğimiz 15 yıllık süre içerisinde turizm ile ilgili alt yapı çalışmalarını neredeyse çok büyük oranda tamamlamış olan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde havaalanları, otoyolları, hızlı trenleriyle turizmde alt yapısını tamamladığını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Turizm bölgelerimiz artık ulaşılabilir vaziyettedir. Ayrıca turizm sektörü konaklama hizmetleri bakımından da dünya standartlarında ciddi bir seviyeye gelmiştir. Şu anda dünyanın turizm bakımından 6. ülkesidir. Tabii bu yetmez, bu kadar büyük kültürel çeşitliliği, zenginliği olan, önemli doğal güzellikleri olan, her alanda turizmin en önemli kapasitesine sahip ülkelerden olan Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi lazım."

"Bunun için hep beraber el birliğiyle büyük bir seferberlik ruhuyla Türk turizmini inşallah önümüzdeki yıllarda 3. sıraya çıkarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin WTM benzeri fuarlardaki görünürlüğünün de bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin turizmde 2016’da yaşadığı gerilemeyi ardında bıraktığını belirten Kurtulmuş, "Yaklaşık 31,4 milyon turistin sene sonuna kadar geleceğini ümit ediyoruz ve bu yılki turizm gelirimizin de 26 milyar dolar seviyesine ulaşmasını tahmin ediyoruz. Hedefimiz bildiğiniz gibi 2023'te 50 milyon turist kapasitesine ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak." diye konuştu.

"Siyasetin dili başka, turizmin dili başka"

"Avrupa’da bazı siyasi partilerin seçim süreçleri boyunca göçmen ve Türk karşıtı politikalar uygulamalarının Türk turizmine gelecek dönemde etkisi olup olmayacağı" ile ilgili bir soruya da Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Siyasetin dili başka, turizmin, kültürün dili başkadır. Seçimler dolayısıyla Almanya’da neredeyse herkes ‘Aman ha Türkiye’ye gitmeyin’ diye telkinde bulundu. Türkiye’nin gidilirse tehlikeli olabilecek bir ülke olduğunu ifade eden siyasetçiler bile oldu. Bu sene ilk 9 ayda Türkiye’ye gelen Alman turistlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. Rakam biraz düşmüş bir önceki yıla göre ama bu şunu gösteriyor, bu kadar çok Türkiye karşıtı söyleme rağmen Alman vatandaşları, Alman dostlarımız Türkiye’ye gelip ziyaret ediyor. "

"Avrupa’da ve genel olarak Batı dünyasında maalesef yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, özelde İslam düşmanlığı ve bunun çok somuta indirgenmiş bir hali olarak Türkiye karşıtlığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu son yıllarda artan bir trend haline geldi ve bu kendiliğinden ortaya çıkan bir şey de değil. Bazı çevrelerin, bazı siyaset ve fikir merkezlerinin bütün düşmanlıkları bilinçli olarak artırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Son yıllarda Avrupa'daki siyasette seçimlerin de gündeme gelmesi dolayısıyla tabiri caizse Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı prim yapan bir hal almaya başladı."

Bunun Avrupa siyasetinin en önemli handikaplarından birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, Avrupa'nın ırkçı, İslam ve Türk karşıtı çevrelere prim vermesi halinde kıta siyasetinde mutedil insanların etkisini yitirebileceği uyarısında bulundu.

"Türkiye’nin gücü Türkiye topraklarının kendisi"

"Türkiye’de gıda zehirlenmesi yaşadıkları iddiasıyla İngiliz tur operatörlerine karşı tazminat davası açan İngiliz turistler" ile ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, “Bazı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bunların önemli bir kısmı maalesef doğru olmayan bilgilerdir ve devam eden süreçlerdir.” dedi.

Türkiye’nin kaliteli, taze, hijyenik ve zengin mutfağıyla öne çıkan bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Böyle son derece kabili ihmal, birtakım tur operatörleri ile turistler arasındaki gelişmeler yaşanmış olabilir ama sonuçta Türkiye, gelen bütün turistler tarafından yemeklerinin lezzeti, sıhhati ve çeşitliliğiyle bilinen önemli bir ülkedir.” diye konuştu.

Kurtulmuş, "Türkiye’nin yeni turizm stratejisi" ile ilgili bir soruya “Türkiye’nin gücü bizatihi Anadolu’nun, Türkiye topraklarının kendisidir. Truva’dan Osmanlı’ya kadar 24 büyük medeniyetin gelip geçtiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bizatihi Türkiye’yi tanıtmak bizim yapacağımız en değerli iştir.” yanıtını verdi.

Londra'daki Excel Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayıda ülkenin katıldığı WTM'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de stantları bulunuyor.

Kaynak: AA