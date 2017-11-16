'Türkiye, turizmde atılım dönemine girdi'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizmde bir atılım dönemine girdiğini söyledi.

Bakan Kurtulmuş Meclis'te bakanlığının bütçesi görüşülürken, 2023 turizm hedefini 50 milyon olarak açıkladı, kütüphanelerin mesai saatlerinin de uzatıldığını hatırlattı.

Kurtulmuş, "Turizm sektörümüz çok şükür tekrar canlanmaya başladı. 2016'da Türkiye Avrupa'da altıncı oldu. 26.6 milyon kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Turizm gelirimizde de artış var. 2017 sonunda 31.4 turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bekliyoruz. İlk dokuz ayda İstanbul ve Antalya'da toplam 16 milyonu geçti. 2023 hedefimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir kapasitesine ulaşmaktır. İstanbul AKM binası yenileniyor. Türkiye'nin övünç projesi olacaktır. Tüm bir kültür merkezi olacaktır. İstiyoruz ki kütüphaneler yaşayan mekanlar olsun. Bununla ilgili olarak 2017 sonuna kadar gece 22:00'ye kadar çalışması için talimat verildi. Şu ana kadar 68 kütüphanemizin çalışma saatleri uzatıldı. " dedi.

Kaynak: TRT Haber