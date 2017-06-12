'Türkiye tüm olumsuz etkenlere rağmen gücünü gösterdi'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesine ilişkin, "Rakamlar Türkiye’nin, bütün dış etkenlere ve bunların yansıması olan uluslararası kuruluşların düşük büyüme öngörülerine rağmen gücünü koruduğunu ve ekonomide doğru işlerin ortaya koyulduğunu net bir şekilde göstermiştir." ifadesini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini değerlendirdi.

Büyüme rakamının 2016 yılının ilk çeyreğindeki yüksek baz etkisine rağmen yüzde 5 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldiğine dikkati çeken Elvan, hükümetin aldığı tedbirlerle 2016 yılının son çeyreğinde özel tüketimde kaydedilen canlanmanın 2017 yılının ilk çeyreğinde devam ettiğinin altını çizdi.

Elvan Türkiye'nin bu yüksek büyüme hızı ile gelişmekte olan ülkelerden ve OECD ülkelerinden pozitif yönde ayrıştığını vurguladı.

Alınan önlemler ve atılan ilave adımların ekonominin yüksek büyümesinin önünü açtığına işaret eden Elvan, "Rakamlar, Türkiye’nin bütün dış etkenlere ve bunların yansıması olan uluslararası kuruluşların düşük büyüme öngörülerine rağmen gücünü koruduğunu ve ekonomide doğru işlerin ortaya koyulduğunu net bir şekilde göstermiştir. Ekonomideki yüksek büyüme performansı uluslararası kuruluşlara güneşin balçıkla sıvanamayacağını göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Net ihracatın büyümeye katkısı 2,2 puan oldu"

Geçen sene ağustos ayından itibaren yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdamı ve ihracatı teşvik tedbirleri kapsamında alınan kararların sabit sermaye yatırımlarına ivme kazandırdığını ifade eden Elvan, yılın ilk çeyreğinde, güven ortamı ve kredi imkanlarının genişletilmesine bağlı olarak artan özel tüketim harcamaları, kamu harcamaları ve ihracatın büyümeye önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Elvan, yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının yaklaşık 2,2 puan olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Referandum sonrasında siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasına bağlı olarak beklentilerin iyileşmesi, tarımda nisan ayında yağışların olumlu seyretmesi, sanayi üretiminin yılın ilk üç ayından sonra ivme kazanması 2017 yılı büyümesini olumlu yönde etkileyecektir. Nisan ayında sermaye malı üretiminin yüzde 24,7 artış göstermesi önümüzdeki dönemde yatırımlar için önemli bir gelişmedir. İlk 5 ayda imalat sanayinde kapasite kullanım oranında da artış gözlenmiş ve yüzde 78,8'e yükselmiştir."

"Verilerin kredi derecelendirme kuruluşlarını yanıltmasını bekliyoruz"

Atılan adımların yıl sonu büyüme verilerine pozitif katkı sağlayacağına işaret eden Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

İhracatın ve ithalatın nisan ve mayısta ivme kazanması, son dönemde döviz kurunun göreli olarak istikrarlı seyri, turizm sektöründe canlanma ve bunun hizmetler sektörüne olumlu yansımaları, kamu harcamalarındaki artış, Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi hacminin genişlemesi, Cazibe Merkezleri Programının uygulanması ve dış konjonktürün pozitif seyri 2017 büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır. Tüm bu göstergeler ışığında Türkiye ekonomisinin 2017 için ortaya koyduğumuz yüzde 4,4’lük büyüme hedefini gerçekleştirmesini, hatta bu rakamın üzerine çıkmasını, böylece Türkiye ekonomisi için düşük büyüme tahmini yapmayı adet haline getirmiş uluslararası kuruluşları da bir kez daha açık ara yanıltmasını bekliyoruz."