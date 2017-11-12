'Türkiye terörle mücadelede ipi asla gevşetmeyecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 15 yılda bu yolda önemli gelişmeler katettiğini belirtti.

Ülkeyi kardeş kavgasına sokmak isteyenlere karşı mücadele verildiğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Derdimiz 780 bin kilometrekare değil. Derdimiz dünyaya barış, huzur getirmek, kan ve gözyaşı döktürenlere 'bunu yapamazsınız.' diye haykırmaktır. Bizim derdimiz bu ülkede sadece okul, hastane, yollar, havalimanları yapmak değildir. Haykırarak söylüyorum, Türkiye'nin sözünün bütün dünyada hüküm olarak geçtiği bir ülke haline getirmektir."

"Terörle ve terörü besleyen unsurlarla mücadele ediyoruz"

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Soylu,şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teröre karşı 40 yıldır en üst ve en üstün durumdayız. Teknolojik gelişmeler olarak da, beşeri avantajlar olarak da çok üstün bir durumdayız. Hangi noktalardan geçtiğimizi, samimiyetlerimizin nasıl istismar edildiğini, bu ülkede attığımız adımların kendilerine yönelik bir anlayış oluşturması için nasıl demokrasiyi istismar ettiklerine hep beraber şahit olduk. Hem terörle hem de terörü besleyen unsurlarla mücadele ediyoruz. Bir yandan savunma sanayimizde millilik oranımızı artırıyoruz. Böylelikle silahlı kolluk güçlerimizin kapasitesini artırıyoruz. Geçmişteki olay sonrası operasyon yapma stratejisinden kesintisiz operasyon stratejisine döndük."

Soylu, "Bu iş bitmeden dağlardan inmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Hani sürekli kararlılık vurgusu yapıyoruz ya bizim kararlılığımız tam anlamıyla budur. Türkiye terörle mücadelede ipi asla gevşetmeyecektir." dedi.

Kaynak: AA