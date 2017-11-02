'Türkiye, terör örgütlerinden temizlenmeden OHAL'in kalkması doğru değil'

OHAL'in devlet için olduğunu, vatandaşa herhangi bir mani oluşturmadığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Vatandaşın bütün faaliyetlerinde, hürriyetinde bir kısıtlama yok. Hatta biz diyoruz ki OHAL terör örgütlerine karşı yapılan bir harekettir. Dolayısıyla vatandaş için değildir." diye konuştu.

Eroğlu, ülkenin FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmeden OHAL'in kalkmasının doğru olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benim kanaatim bu şekilde. Muhalefet 'Kalksın' diyor. Muhalefete göre hava hoş tabi ama yükün altında olan hükümettir. OHAL milletimizin huzuru, mutluluğu, ekonomik kalkınması için gerekli. Bakın Fransa'da basit bir hadise oluyor, bizimki gibi değil, olağanüstü hal oluyor. Bizde her gün kaç vaka oluyor. Türkiye büyük risk altında. Bunların kesinlikle köklerini kazıyacağız, kurutacağız. Bunun ne kadar alçak bir insan olduğunu, Türkiye'ye ne kadar büyük zarar verdiğini... Bunun dinle imanla alakası yok, yani hain. Bana göre yüzünde meymenet olmayan, mendebur insan. Buna inanıp peşinden gidenler yanlış yapıyorlar. Lütfen akıllarını kullansınlar, kendilerini 1 dolara satmasınlar. FETÖ Türkiye'ye çok zarar verdi."

Kaynak: AA