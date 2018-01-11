Türkiye teknoloji yarışının öncü ülkelerinden biri olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji yarışının Sanayi 4.0'ın etkisiyle tüm dünyada hızlandığını belirterek, "Türkiye, bu yarışın gerisinde kalmak bir yana, yarışın öncü ülkelerinden birisi olacak." dedi.

Bakanlık ile 15 üniversite arasında sürekli eğitim merkezlerine ilişkin protokol imzalandı.

Özlü, Bakanlık binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliğinin temel amacının yüksek teknolojili ürünler geliştirmek adına insan kaynağı yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Özlü, bu ve benzer protokollerin, Türk sanayisini geleceğe taşıyacak adımlardan olacağını söyledi.

"İş gücünün niteliklerini artıracağız"

Bakanlık olarak bugüne kadar üniversitelerle birçok ortak projeye imza attıklarını anlatan Özlü, "Bugün de sürekli eğitim merkezlerimizi daha da işlevsel hale getirmek için yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda katma değeri yüksek ürünlerin tasarımında ve teknolojisinin geliştirilmesinde görev alacak iş gücünün niteliklerini artıracağız." dedi.

Projeyi oluştururken Bakanlık tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezi olarak ilan edilen ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Özlü, bu firmalara istihdam ettikleri personelin ne tür eğitimlere ihtiyaç duyduklarını sorduklarını belirtti.

15 üniversiteye Ar-Ge eğitimi verilecek

Özlü, firmalardan gelen cevaplar doğrultusunda proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi başlıkları altında eğitim desteği sağlamaya karar verdiklerini anlattı.

İlk etapta 10 araştırma üniversitesi ve 5 aday üniversite bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde eğitim vereceklerini bildiren Özlü, "Bu eğitim programı, önümüzdeki günlerde daha da yaygın hale gelecek." ifadesini kullandı.

Teknoloji yarışının Sanayi 4.0'ın etkisiyle tüm dünyada hızlandığına dikkati çeken Özlü, "Tüm dünyada Sanayi 4.0'ın da etkisiyle teknoloji yarışı hızlanıyor. Türkiye, bu yarışın gerisinde kalmak bir yana, yarışın öncü ülkelerinden birisi olacak. Hızla değişen ve her gün farklı boyutlarda gelişen teknoloji insan kaynağı politikalarını da kökünden değiştirmiştir." diye konuştu.

Özlü, Türkiye'nin bilim, sanayi ve teknolojide sıçramayı kendi kaynaklarıyla yapabileceğini belirterek, üniversitelerin insan kaynağını besleyen en önemli kurumlar olduklarını vurguladı.

"Eğitim bedelinin yüzde 50'sini KOSGEB'in karşılaması gündemimizde"

KOBİ ölçeğindeki firma çalışanlarının da bu eğitimlerden faydalanmalarını isteyen Özlü, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda eğitim bedelinin yüzde 50'sini KOSGEB'in karşılaması hususunu gündemimize aldık. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaları ve KOBİ'lerimizi, bu önemli destek ve eğitim programına katılmaya çağırıyoruz." dedi.

Özlü, katma değer yaratmanın tek yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini belirterek, "Eğitimden başlayarak, imalat sanayi sektörümüzü güncelleyerek, yepyeni bir Ar-Ge ve inovasyon stratejisi kurgulayarak Türkiye mucizesini oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA