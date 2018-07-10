Türkiye tarihinin en genç kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Yeni sistemin ilk kabinesinde, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 Bakan yer aldı.

Kabinede eğitimci, doktor, avukat, mühendis, ekonomist, asker ve mimar gibi meslek gruplarından isimler bulunuyor.

Yaş ortalaması 49

Kabinede bir başka dikkat çeken detay ise, yeni bakanların yaş ortalaması oldu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 39 yaş ile yeni kabinenin en genç üyesi olurken, en yaşlı bakan ise 66 yaşındaki Hulusi Akar oldu. Kabinenin yaş ortalaması ise 49.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay – 1964 / 54

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül – 1977 / 41

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum – 1976 / 42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez – 1965 / 53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu – 1968 / 50

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk – 1979 / 39

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu – 1976 / 42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak – 1978 /40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – 1969 / 49

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy – 1968 / 50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk – 1961 / 57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar – 1952 / 66

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca – 1965 / 53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank – 1976 / 42

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli – 1973 / 45

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan – 1958 / 60

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan – 1960 / 58

Kaynak: TRT Haber