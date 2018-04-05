Türkiye, Suriye'ye 630 milyon dolarlık yardım ulaştırdı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Türkiye-Rusya ilişkileri ciddi bir ivme yakalamış durumda"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinde Türkiye Rusya ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bildiğiniz gibi son yıllarda Rusya ilişkilerinde ciddi bir ivme yakalanmış durumda. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni ile de bu ilişkinin ekonomik, ticari ve enerji boyutunda gerçekten bir dönüm noktası da yaşamış olduk. Bu bildiğiniz gibi 20 milyar dolarlık değeri ile Türkiye'deki tek kalemde yapılan en büyük yatırım. Tamamlandığı zaman Türkiye'nin enerji ihtiyacını, elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Ayrıca yine projenin tamamı, 4 faz tamamlanıp 4 bin 800 megavatlık enerji üretimine geçildiği zaman 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Rusya ile ticari ilişkilerimiz de biliyorsunuz 22 milyar dolar civarında seyrediyor. Daha önce koyduğumuz bir 100 milyar dolarlık hedefimiz vardı. Bu hedef doğruldusunda, vize rejiminden nakliyat meselesine, sebze meyve ticaretinden turizme kadar çok farklı alanlarda ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle turizm alanında Türkiye'deki genel ortamında iyileşmesi Rus turistlerin Türkiye'ye olan güveninin yeniden tesis edilmesiyle de 4,7 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret etti. Bu rakamın bu yıl 6 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler içerisinde Rusya birinci sıraya yerleşmiş bulunuyor.

"2019'da karşılıklı olarak kültür yılını ilan edeceğiz"

İlişkilerimizin kültür ve insani ilişkiler boyutunda, bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl 2019 yılında karşılıklı olarak Türkiye ve Rusya'da kültür yılını ilan edeceğiz ve kutlayacağız.

"S-400 bataryası Temmuz'da teslim edilecek"

S-400 ile ilgili süreç hızlı bir şekilde ilerliyor ve 2019 yılı içerisinde Temmuz ayında S,400 bataryalarının Türkiye'ye teslimi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu özellikle Türkiye'nin savunma ihtiyacının karşılanması noktasında çok önemli tarihi bir adımdır. S-400 sisteminin bizim NATO üyesi olmamızla herhangi bir itilaf teşkil etmesi söz konusu değil.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Şu ana kadar Türkiye'nin yaptığı insani yardım 30 bini aşkın tır ile 630 milyon dolar olmuştur. https://t.co/2yGQhR5iz7 pic.twitter.com/9qOBaoD53q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2018

"Suriye geneline 630 milyon dolar değerinde yardım ulaştırıldı"

Şu ana kadar Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar çerçevesinde Suriye genelinde, Türkiye uluslararası STK'lara ait insani yardımlar, Kızılay üzerinden ulaştırılan yardımların toplam yekünü 30 bini aşkın TIR ile 630 milyon ABD doları değerinde olmuştur. Bu Türkiye'nin kendi insiyatifi ile gerçekleştirdiği insani yardımlar. Bunların içerisinde gıda malzemeleri, tıbbi malzemeler var. Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasında rejim üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Çünkü gerek bu ateşkesin hayata geçirilmesi gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda en büyük engeli şu ana kadar rejim çıkarttı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu detaylı bir şekilde mevkidaşlarıyla görüştü.

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüş ayrılığı yok"

Mart ayı ihracatı 15,6 milyar dolarlık değerle Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşmıştır. Bu trendin 2018 yılında da devam edeceğini bekliyoruz. Turizm alanında da çok önemli bir artışın olduğunu görüyoruz. Geçen yılın ilk ayına kıyasla Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 35'lik bir artış gerçekleşti ki bu hakikatten memnuniyet verici bir durum. 2018 yılı içerisinde de özellikle turizm sektöründe bu canlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Aynı şekilde enflasyonla mücadele de devam ediyor. Enflasyonun tek hanele indirilmesi daha sonra da daha da düşürülmesi konusundaki çalışmalarımız devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu yakından takip ettiğini, Başbakanımız ile konuyu takip ettiğini koordine ettiğini bu vesileyle ifade etmek isterim. Zira zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

Amerika'nın bir karar vermesi lazım, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bitti mi, bitmedi mi? Yani 'bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'bitime yaklaştık' diyorlar. Sonra 'yok hayır tehdit devam ediyor' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız son derece açık.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: [Zeytin Dalı Harekatı] Bütün o bölge, buna Tel Rıfat da dahil, terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir.https://t.co/2yGQhR5iz7 pic.twitter.com/XpG6l9CqCW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2018

"Bütün bölge temizlenene kadar bu harekat devam edecek"

Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeyi YPG/KK unsurlarından temizledik. Bütün bölge Tel Rıfat da dahil, terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir. Zeytin Dalı Harekatı'nın kapsamının ne olacağını ve ne zaman tamamlanacağına da kararı verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada Suriye'nin toprak bütünlüğü kadar bizim ulusal güvenlik önceliklerimiz de dikkate alınması gereken en önemli unsurdur.

PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiası

Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar.

"Anamuhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir"

Pazar günü Hatay'da bir sınır karakoluna sayın Cumhurbaşkanımızın sanatçı ve sporcularla yaptığı bir ziyaret söz konusu oldu. Bu ziyaretin amacı Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca mücadele eden askerlerimize destek olmaktı. Onların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaktı. Hakikatten her yönüyle çok güzel bir ziyaret oldu. Hem askerlerimiz hem genel kamuoyumuz bu süreci yakından takip ettiler. Bu tür kritik dönemlerde sanatçılarımızın, sporcularımızın, şairlerimizin ve diğer kanaat önderlerinin milletimizin devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz. Biz geçmişte de bunun örneklerini pek çok defa gördük. Hiç kimse oraya şov amacıyla gitmedi. Gayet olgun bir şekilde insanlar gelip askerlerimizle birlik beraberlik içerisinde bir akşam geçirdiler. Onlara teşekkür ettiler. Şehitlerimizi orada tekrar yad ettik rahmetle. Bu ziyaret çerçevesinde de bu harekatın ne kadar önemli oluduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. Fakat malesef başladığı 20 Ocak tarihinden sonlandırıldığı 18 Mart tarihine ve sonrasında yaşanan olaylara baktığınızda Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda elde ettiği başarıyı hazmedemeyen bazı çevreleri görüyoruz. Bunu yurt dışında gördük. Çeşitli ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yerli yersiz açıklamalar yaptığını, sivil kayıplar olacağını, Afrin merkezine girilmemesi gerektiği bunun bir işgal hareketine dönüşme ihtimali olduğu gibi gerçeklerle hiçbir alakası olmayan açıklamaların yapıldığını gördük. Bunlara gerekli cevapları çeşitli vesilelerle verdik. Fakat evvelsi gün malesef Anamuhalefet lideri de bu konuya çok seviyesiz bir şekilde müdahil oldu. Sanatçılarımıza yönelik ağır ifadeler kullandı. Anamuhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sakil ifadeler kullanarak anamuhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: [Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza] Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Çok büyük bir haksızlık.https://t.co/2yGQhR5iz7 pic.twitter.com/WOQVAy1ceX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2018

"Kararı kınıyoruz, Hakan Atilla'ya yapılan haksızlıktır"

Bu bir hukuk skandalıdır. İran ambargosunun delindiği iddiası ile böyle bir başka dava da şu geçtiğimiz 6-7 yıl içerisinde hiç olmamıştır. Bu konuları bildiğiniz gibi Avrupa'da yaklaşık 20 banka da bir şekilde muhatap olmuş. ABD'lilerin bu yaptırımları izleyen bir komitesi var onunla müzakereler sonucunda belli konularda anlaşmışlar, belli cezalar ödenmiş ve bu iş bir şekilde çözülmüştür. Fakat buraya baktığınız zaman Hakan Atilla davasında bunun çok dışında bir yolun izlendiğini gördük. Dava sürecinde neler yaşandığını hepimiz izledik. Ortada başka bir oyun var. Bu oyunun devamı. Kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hakan Atilla'ya yapılan çok büyük bir haksızlıktır bu. Şimdi bu savcının talebi, mahkemenin ne karar vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunun takipçisi olacağız her yönden. Takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Masum bir vatandaşımızın bu şekilde bir dava konusu yapılması, haksız yere aylardır tutuklu bulunması ve şimdi de böyle bir ceza ile karşı karşıya bulunması kabul edilebilir birşey değil.

Kaynak: TRT Haber