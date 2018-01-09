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Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi kurulacak

Sudan Devlet Başkanı el-Beşir, Türkiye-Sudan iş birliği yürütme komitesinin kurulmasına karar verdi.

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Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi kurulacak

Sudan Haber Ajansı’nın (SUNA) haberine göre, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in talimatıyla kurulması karar verilen Türkiye-Sudan iş birliği yürütme komitesine Dr. Avad Ahmed el-Caz başkanlık edecek. 

Komite, her iki ülke cumhurbaşkanının yaptığı ziyaretlerin sonuçlarını takip edecek ve iş birliği sürecini engelleyen durumları ortadan kaldırmak için çalışacak

Komitenin ayrıca, Devlet Başkanı el-Beşir’e periyodik olarak raporlar sunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Aralık ayında Sudan’a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.

Ziyaretin ardından Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, sudan, el beşir, cumhurbaşkanı erdoğan
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