'Türkiye son 15 yılda turizmde başarı hikayesine imza attı'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 51. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında, dünya turizm pazarının küresel, bölgesel ve yerel gelişmelere paralel olarak her geçen gün değiştiğini ve dönüştüğünü ifade etti.

Teknolojik yeniliklerden küresel ısınmaya, politik anlaşmazlıklardan ekonomik faktörlere kadar birçok farklı unsurun seyahat eğilimlerini belirlediğine işaret eden Avcı, Türk turizminin bölgesel ve dönemsel sorunlar karşısında, uluslararası camiadaki saygın konumunu korumaya yönelik tedbirlerle geleceğe güvenle bakmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda turizm sektöründe önemli başarı yakaladığına vurgulayan Avcı, "Türkiye son 15 yılda turizmde gerçekten önemli bir başarı hikayesinin altına imza attı. 2023 hedeflerimiz düşünüldüğünde dünyada ilk 10'a girme hedefimizi biz turizm sektöründe sizlerin de katkılarıyla, gerek Türk gerek Alman sektörü temsilcilerimizin katkılarıyla şimdiden yakalamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Avcı, Türk turizmine duyulan güvenin temelinde çevreyle uyumlu, yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi gelişim stratejileri ile temellerini oluşturulan, misafirperverlik ilkesi ve yaklaşımıyla hizmet sunan çok güçlü turizm sektörünün bulunduğunu vurguladı.

Son dönemde bütün dünya turizminin etkilendiği menfi olayların Türk turizmini de etkilediğini ifade eden Avcı, "Bu nedenle, turizm sektöründeki son gelişmeleri dikkate alarak, dünyadaki dönüşüm ve yeni turizm eğilimlerini takip ederek, ülkemizin sahip olduğu büyük turizm arz potansiyelini, ortaya çıkan yeni talepleri de göz önünde bulundurarak harekete geçirmeye odaklanıyoruz. Çalışmalarımızda tatil tercihlerini geçmişten bugüne ülkemizden yana kullanan, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine özel bir önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerde karşılıklı anlayış ve işbirliğinin vurgulandığına işaret eden Avcı, bundan Türk turizm sektörünün güç aldığını aktardı.

Avcı, tarihi temellere dayanan Türk-Alman dostluğunun, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, tarihi bağlar, ekonomik ve turistik ilişkiler ile ortak çıkarlar doğrultusunda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Burada verimli bir işbirliğinin duyurusunu yapmak istediğini belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2010 yılından beri düzenlenen Avrupa'nın en prestijli kulüpleri arası basketbol liglerinden kabul edilen Euro Lig Basketbol Organizasyonu, Avrupa'nın pek çok ülkesinden onlarca basketbol takımının yarıştığı, sezon içinde 500'e yakın maçın oynandığı, toplam 2 milyonu aşan seyircisi, 627 milyonu aşan dijital takip oranıyla, dünyanın her coğrafyasından takipçiye sahip devasa bir organizasyondur. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son 3 yıldır bu turnuvanın önemli bir destekçisiyiz. 2016-2017 sezonunda yine tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği bu mühim turnuvanın önemli bir ortağı olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz."

Avcı, Avrupa sanat otoritelerince dünyanın önemli festivalleri arasında ön sırada gösterilen İstanbul Müzik Festivali, Sinema Festivali, Caz Festivali, İstanbul Bienali gibi birçok kültür ve sanat buluşması için de herkesi 2017 yılında İstanbul'a davet etti.

"Komşunu al da gel" kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde bu sene Avrupa'da ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir kampanya başlatıldığını anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"'Komşunu da al gel' adlı kampanya ile yurt dışındaki vatandaşlarımızı, dünyanın en misafirperver ülkesine arkadaşları, komşularıyla birlikte gelmeye, tatillerini ve düğünlerini ülkemizde gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Tabii düğünlerini Türkiye'de yapmak isteyen Alman dostlarımızı da özelikle davet ediyoruz. Çünkü Hindistan'dan ciddi manada düğün için Türkiye'ye gelen, Antalya'ya gelen misafirlerimiz var. Çok da memnun ve mutlular. Bu kapsamda düğün, nişan gibi etkinliklerini ülkemizde gerçekleştirmelerini, davetliler ile birlikte Türkiye'nin güzellikleri eşliğinde evlilik törenlerini ülkemizde gerçekleştirmelerini arzu ediyoruz. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve komşularına yönelik çeşitli teşvikler ve indirimler sunulacağını, bununla ilgili bazı kampanya operatörlerimizin tanıtımlara başladılar, duyurmak istiyorum."

2016'da Türkiye'ye turist getiren tur operatörlerine yakıt desteği sağlandığını da anımsatan Avcı, 2017'de de bu desteğinin genişleterek sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Avcı, Türk turizminin gelmiş olduğu bu önemli noktada ve sürdürmekte olduğu başarıda, Avrupalı dostların, özellikle Almanların vermiş olduğu desteğin öneminin büyük olduğunu kaydetti.