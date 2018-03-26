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Buradasınız : » » Türkiye, Somali'deki bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye, Somali'deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün ve bugün yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

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Türkiye, Somalideki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye son dönemde gerçekleştirilen terör saldırıları karşısında kardeş Somali halkı ve hükümeti ile güçlü dayanışmasına devam edecektir" denildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki parlamento binası ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında, dün bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA 

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