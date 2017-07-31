Türkiye, Somali ve Suudi Arabistan'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarının şiddetle kınandığını belirterek, "Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Bulo Marer yakınlarında geçiş yapmakta olan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve Somali Ulusal Ordusu'nun müşterek konvoyuna yönelik dün bir terör saldırısı düzenlendiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Suudi Arabistan

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Katif kentinde meydana gelen terör saldırısı ile Yemen'deki Husilerin Mekke'ye balistik füze saldırısı girişimini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde gerçekleşen ve can kaybı ile yaralanmalara yol açan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ve "kardeş" Suudi Arabistan halkı ile Suudi hükümetine başsağlığı dilenen açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Öte yandan, Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke'nin Yemen'deki Huti milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını da kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.