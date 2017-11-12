  • 12 KASIM 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Türkiye sınır ötesinde Suriyelilere deva oluyor

Türkiye sınır ötesinde Suriyelilere deva oluyor

Sağlık Bakanı Demircan, sınırın karşı tarafında kurdukları hastanelerde 152 bin 230 Suriyeliye sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

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Türkiye sınır ötesinde Suriyelilere deva oluyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası istikrar sağlanan bölgede sağlık hizmetlerinin gelişmesi adına birçok yatırım yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Suriye'de üç hastane kurulduğunu anımsatan Demircan, şu bilgileri verdi:

"Cerablus Hastanesinde bugüne kadar 131 bin hastaya poliklinik hizmeti verilmiş, bunlardan 36 bin 300'ü acil servis hizmeti almış, 10 bin hastaya röntgen ve tomografi gibi görüntüleme hizmeti verilmiş ve bin 34'üne de ameliyat hizmeti verilmiştir. Bab Hastanesinde de 2017 Ağustos ayı sonu itibarıyla 14 bin 900 hastaya poliklinik hizmeti sunulmuş olup, bunlardan 8 bin 155'ine acil sağlık hizmeti verilmiş ve 415'ine cerrahi müdahalede bulunulmuştur. Azez Hastanemizde ise daha yeni olmasına rağmen 6 bin 330 hastaya poliklinik hizmeti sunulmuş, bunlardan 440'ına cerrahi müdahale hizmeti verilmiştir."

Suriye'de verilen hizmetlerin yanı sıra Çobanbey ve Cilvegözü sınır kapılarında da acil sağlık hizmet merkezleri kurulduğunu anlatan Demircan, buralarda da Suriye'de verilen hizmetlerin aynısının sunulduğunu aktardı.

Bakan Demircan, hizmetlerin sadece sağlıkla sınırlı kalmadığını, eğitimden yerleşime kadar her alanda savaş mağdurlarına destek sağlandığını anımsatarak, "Türkiye olarak biz bu bölgede istikrarın gelişmesi ve istikrar geliştikçe de meydana gelen ihtiyaçların karşılanması konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yaptığımız pek çok hizmetten bir tanesidir sağlık hizmeti." dedi.

Türkiye'nin sağlık, güvenlik ve diğer alanlarda da Suriyeli komşularının ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Demircan, bu anlamda Türkiye'nin üstüne düşeni yaptığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Sağlık Bakanı Demircan, Suriyeliye sağlık hizmeti
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