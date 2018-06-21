Türkiye sağlık sektöründe dünya ile yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda sağlık alanında atılan adımları Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye sağlıkta da gücünü konuşturuyor

Erdoğan, şehir hastaneleri sayesinde vatandaşların eşsiz bir sağlık hizmetine kavuştuğunu söyledi.

"Sağlıkta son 16 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren projelere imza attık.Türkiye, yeni projelerle sağlıkta öncü ülkelerden biri olmayı sürdürecek. Vakit sağlıkta da güçlü Türkiye Vakti!"

Sağlıkta son 16 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren projelere imza attık. Şehir hastanelerimizle vatandaşlarımız eşsiz bir sağlık hizmetine kavuşuyor.



Yeni projelerimizle sağlıkta öncü ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz.



Vakit sağlıkta da güçlü Türkiye Vakti! pic.twitter.com/Qi5D5kfaua — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 20 Haziran 2018

Sağlık yatırımları tam gaz devam ediyor

Paylaşımda grafiklere de yer verildi. Sağlık harcamalarının kamu harcamaları içindeki payı 2002'de yüzde 12 iken, 2016'da yüzde 16,1'e çıktı.

İleri teknolojiye sahip şehir hastaneleri

2002'de 1156 olan toplam hastane sayısı 2016'da 1520 oldu. Mersin, Adana, Yozgat, Isparta ve Kayseri'de şehir hastanelerinin hizmete girdi.

Kaynak: TRT Haber