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Türkiye sağlık sektöründe dünya ile yarışıyor

Türkiye son 16 yılda sağlık alanında yaptığı çalışmalarla adeta sınıf atladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen son noktayı grafiklerle paylaştı.

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Türkiye sağlık sektöründe dünya ile yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda sağlık alanında atılan adımları Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye sağlıkta da gücünü konuşturuyor

Erdoğan, şehir hastaneleri sayesinde vatandaşların eşsiz bir sağlık hizmetine kavuştuğunu söyledi.

"Sağlıkta son 16 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren projelere imza attık.Türkiye, yeni projelerle sağlıkta öncü ülkelerden biri olmayı sürdürecek. Vakit sağlıkta da güçlü Türkiye Vakti!"


Sağlık yatırımları tam gaz devam ediyor

Paylaşımda grafiklere de yer verildi. Sağlık harcamalarının kamu harcamaları içindeki payı 2002'de yüzde 12 iken, 2016'da yüzde 16,1'e çıktı.

İleri teknolojiye sahip şehir hastaneleri

2002'de 1156 olan toplam hastane sayısı 2016'da 1520 oldu. Mersin, Adana, Yozgat, Isparta ve Kayseri'de şehir hastanelerinin hizmete girdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Şehir hastaneleri, sağlık, cumhurbaşkanı erdoğan
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