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BuradasÄ±nÄ±z : » » TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da

Suriye konulu Ã¼cÌ§luÌˆ zirve, CumhurbasÌ§kanÄ± ErdogÌ†an, Rusya Federasyonu Devlet BasÌ§kanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 Nisan'da Ankara'da gerÃ§ekleÅŸecek.

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TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi 4 Nisanda Ankarada

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TuÌˆrkiye-Rusya UÌˆst DuÌˆzey IÌ‡sÌ§birligÌ†i Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ±, ErdogÌ†an ve Putin'in esÌ§ basÌ§kanlÄ±klarÄ±nda ilgili bakanlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla 3 Nisan'da Ankara’da dÃ¼zenlenecek. 

ToplantÄ±da, TuÌˆrkiye-Rusya ikili ilisÌ§kileri tuÌˆm yoÌˆnleriyle kapsamlÄ± sÌ§ekilde ele alÄ±nacak. AyrÄ±ca boÌˆlgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda da goÌˆruÌˆsÌ§ alÄ±sÌ§verisÌ§inde bulunulacak.

Akkuyu NuÌˆkleer GuÌˆcÌ§ Santrali Temel Atma TÃ¶reni

Rusya Federasyonu Devlet BasÌ§kanÄ± Putin'in ziyareti kapsamÄ±nda aynÄ± guÌˆn Akkuyu NuÌˆkleer GuÌˆcÌ§ Santrali'nin resmi temel atma toÌˆreni de yapÄ±lacak.

Suriye konulu Ã¼cÌ§luÌˆ zirve

Ã–te yandan Suriye konulu Ã¼cÌ§luÌˆ zirve, ErdoÄŸan, Putin ve Ruhani'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 Nisan CÌ§arsÌ§amba guÌˆnuÌˆ Ankara'da gercÌ§eklesÌ§tirilecek.

Zirve cÌ§ercÌ§evesinde ErdoÄŸan ve Ruhani arasÄ±nda ikili goÌˆruÌˆsÌ§me yapÄ±lmasÄ± da oÌˆngoÌˆruÌˆlÃ¼yor.

GoÌˆruÌˆsÌ§melerde ikili ilisÌ§kilerin yanÄ± sÄ±ra boÌˆlgesel ve uluslararasÄ± konular hakkÄ±nda da fikir teatisinde bulunulacak.

Kaynak: AA

 

  

Etiketler: zirve, tÃ¼rkiye, suriye, rusya, ruhani, Putin, iran, erdoÄŸan, akkuyu
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