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Buradasınız : » » Türkiye-Rusya-İran 2. Liderler Zirvesi Ankara'da yapılacak

Türkiye-Rusya-İran 2. Liderler Zirvesi Ankara'da yapılacak

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşın ele alınacağı ikinci Üçlü Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek.

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Türkiye-Rusya-İran 2. Liderler Zirvesi Ankarada yapılacak

Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Kazakistan'da, Suriye konulu 9. Astana toplantısına katıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı. Görüşmelerde, 2. Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da Ankara'da yapılmasına karar verildi. 

Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildi.  Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.

Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, Astana, rusya, abd, iran, liderler zirvesi
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