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Buradasınız : » » 'Türkiye referandumun iptalini istemektedir'

'Türkiye referandumun iptalini istemektedir'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, IKBY'nin yarın yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil." dedi.

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Türkiye referandumun iptalini istemektedir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, IKBY'nin yarın yapmayı planladığı referanduma ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil. Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur." dedi.

Etiketler: başbakan yardımcısı bozdağ, IKBY
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