Türkiye, Ramazan'da da mazlumları unutmadı

Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bu yıl 70 ülkede binlerce kişiye iftar verdi.

TİKA'dan alınan bilgiye göre, Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya faaliyet gösterdiği coğrafyalarda soydaşlara, terör mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden hizmet götüren TİKA, bu ramazanda da mazlumların yanında oldu.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Bilal Al Ghabash Mescidi'nde Afrika kökenli Müslümanlara iftar veren TİKA, Orta Amerika ülkesi Meksika’nın Chiapas Eyaletinde yaşayan Kızılderili Müslümanların ramazan sevincine ortak oldu.

TİKA, Afganistan'ın kuzey bölgesindeki Mezar-ı Şerif kentindeki 100 akademisyeni iftarda buluşturdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 300'den fazla kişinin katılımıyla “Gönül Sofrası” iftar programı düzenlenirken, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki İslam Kültür Merkezi ve Camisi'nin açılışının 30. yılı anısına bin 500 kişi iftarda bir araya geldi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da da bürokrat, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla 200'den fazla kişiye iftar verilirken, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla ülkenin siyaset, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından birçok kişinin katılımıyla iftar düzenlendi.

Romanya ve Yemen’de de ülkenin önde gelen üst düzey temsilcileri iftarda buluştu.

Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland ve Singapur'daki Müslümanları iftarda bir araya getiren TİKA, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Şakirin Camisi'nde 400 kişiye iftar verdi.

Başkanlığın faaliyetlerini en yoğun şekilde yaptığı Afrika'da ise Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da bin kişiye iftar programı düzenlendi.

Bangladeş'in başkenti Dakka’nın Mohammadpur bölgesinde Jamia Rahmania Arabia Camii ve Medresesi'nde 600 kişiye iftar verildi. TİKA, Irak'ın Necef kentinde de 2 bin kişi iftar sofrasında bir araya getirdi. TİKA tarafından Myanmar Yangon'daki Shwe Pyi Thar kasabasında dar gelirli bin aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Öte yandan TİKA'nın ramazanda iftar verdiği ülkeler arasında Cezayir, Gine, Güney Sudan, Endonezya, Fildişi ve Polonya gibi çok sayıda ülke bulunuyor.

Yetim ve mülteci çocukların yüzü güldü

TİKA, her yıl dünyanın farklı bölgesinde düzenlediği iftar programlarında özel bir yer ayırdığı çocuklar için 2017'de hayata geçirdiği "Çocuklarla TİKA İftar Sofraları" programıyla mülteci, yetim ve öksüz çocukları iftar sofrasında buluşturarak yüzlerini güldürdü.

Bu çerçevede, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 500 yetim çocuğa iftar verildi. Kabil'deki Tehyi Mesken Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için Türk yemeklerinden oluşan iftar sofrası kuruldu.

Libya'da verilen iftarda da mülteci ve yetim çocuklar bir araya geldi. Türkiye'nin Misurata Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlenen iftara, başta Bingazi olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinden Misurata’ya gelen mülteci ve yetim 100 çocuk katıldı.

TİKA, Ürdün'deki 500 yetimi de iftarda buluşturdu. İftara, ülkedeki Filistin mülteci kamplarından yetim ve engelli öğrenci katıldı.

Somali'de ramazan programı kapsamında her gün farklı bir yetimhanede iftar programı düzenleyen TİKA, bu ay süresince ülkenin farklı şehirlerindeki 29 yetimhanede kalan 5 bin 500 yetime iftar verdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki yetimhanede 600, Haripur şehrindeki yetimhanede ise 500 çocuğa iftar verildi. Tunus’ta da Ikram Al Yatim Derneği iş birliğinde 250 yetim çocuğuna iftarda bir araya geldi.

Yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı

Ramazanda ihtiyaç sahibi aileleri sadece iftarda buluşturmakla yetinmeyen TİKA, ayrıca maddi durumu iyi olmayanlara da gıda yardımı yaptı. Filistin’de farklı sektörlerde önemli projeleri hayata geçiren TİKA, yoksul ailelere gıda kumanyası desteğinde bulundu.

Çad‘da yetim, görme engelli çocuklar ve yatılı Kur’an kursu öğrencilerine toplam bin 260 koli gıda yardımı yapan TİKA, Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’de 450 aileye gıda desteğinde bulundu. Libya’nın Misurata ve Sirte kentlerinde terör mağduru 650 göçmen ve ihtiyaç sahibine, Zimbabve'de de bin aileye gıda yardımında bulunuldu.