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Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın kuzeyindeki Swat şehrinde dün düzenlenen ve 11 askerin yaşamını yitirmesine sebep olan terör saldırısını kınadı.

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Türkiye, Pakistandaki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva Eyaleti'nin Swat şehrinde yaşanan terör saldırısı sonucunda birçok Pakistanlı askerin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Ordusu, dün Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı askerlerin egzersiz yaptığı alanda patlattığını açıklamıştı. Saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiği, 13 askerin de yaralandığı belirtilmişti. İntihar saldırısını Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, terör saldırısı, Pakistan, kınama
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