'Türkiye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa coğrafyasına doğrudan hitap ediyor'

Başbakan Binali Yıldırım ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Istana Sarayı'ndaki heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Lee'nin davetlisi olarak Singapur'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirern Yıldırım, Singapur'un bağımsızlığının 52. yıl dönümünü kutladı, Singapur'a geldiği ilk andan itibaren gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Uluslararası önemi giderek artan Güneydoğu Asya bölgesinde değerli bir ortak olarak görülen Singapur ile ilişkilerin karşılıklı dostluk ve güven içinde ilerlemesine önem verdiklerini belirten Yıldırım, iki ülke ilişkilerinin 2014'te tesis edilen stratejik ortaklık ve Singapur Başbakanı Lee'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile yeni bir boyut kazandığını hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, Singapur'a ziyaretinin, yakın ve dost Singapur ile ilişkileri daha ileriye taşıma vizyonuna siyasi desteğin tam olduğunu gösterdiğine değindi.

Cumhurbaşkanı Tan ve Başbakan Lee ile ikili, bölgeler arası ilişkiler ve dünyayla ilgili ortak meseleleri geniş çaplı olarak görüşme imkanı bulduklarını, ikili ilişkilerde kaydedilen gelişmelerle gelecek yıllara ilişkin iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktaran Yıldırım, ortak, küresel vizyonun devamı olarak uluslararası alanda mevcut yapıcı iş birliğinin daha da artırılması yönündeki arzularını ifade ettiklerini belirtti.

"Singapur ilham kaynağı olan bir ülke"

Gün içinde Singapur ve Türk iş adamlarının iş forumunda bir arada olma fırsatı bulacağına işaret eden Yıldırım, "Singapur, yaratıcı ekonomik modeli, gelişmişlik düzeyi ve hayat standartlarının yanı sıra kurulduğundan bu yana yaptığı atılımlar ve vizyonuyla ilham kaynağı olan bir ülkedir." dedi.

Singapur'un, ASEAN ülkeleri başta olmak üzere, bölgede oynadığı aktif rol ile Güneydoğu Asya'da barışa ve istikrara önemli katkılar sağladığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"ASEAN içinde Türkiye'nin sektörel diyalog grubunda yer alması konusunda bu ay başı verilen karardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bunda Singapur'un önemli bir rolü var. Gelecek yıl Singapur, ASEAN Dönem Başkanı olacak. Bu süre içinde ASEAN ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Esasen Türkiye ve Singapur birbirini tamamlayan iki ülke konumunda, yani Türkiye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa coğrafyasına doğrudan hitap ediyor. Singapur da Uzakdoğu ve etrafındaki ülkelere hitap ediyor. Bulunduğumuz coğrafi konumun avantajlarını çok daha iyi değerlendirme imkanı olduğunu düşünüyorum."

"İş birliğini daha da ileri taşınma potansiyeli mevcut"

İki ülke arasında iş birliğini daha da ileri götürme potansiyeli bulunduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esas itibarıyla havacılık alanındaki iş birliği, karşılıklı yatırımların çok daha ileri noktaya taşınması, bunun yanı sıra turizm ve siber güvenlik, bilgi ve iletişim sektörlerinde kapsamlı çalışmalar yapma imkanı mevcut. Tabii küresel terörle mücadelede de bölgede terörden çok büyük bedel ödemiş ülke olarak, her türlü tecrübemizi Singapur ile paylaşmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim."