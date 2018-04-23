Türkiye, operasyonlarla DEAŞ’ın kökünü kazıyor

Türkiye'ye karşı faaliyetlerine 2013'ten itibaren başlayan DEAŞ, aynı yıl terör örgütleri listesine alındı. 2014'te DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli 49 kişiyi rehin almasıyla artan tehdit, ilerleyen süreçte yurt dışından ülke içine taşındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 ve Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te canlı bombalarla düzenlenen saldırıların ardından yapılan çalışmalarda faillerin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.

2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör eylemi ve Gaziantep’teki sokak düğününde canlı bombayla 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının da yine DEAŞ tarafından düzenlendiği tespit edildi.

Türkiye, yurt içinde ve sınırda örgüte nefes aldırmadı

Örgüte karşı mücadelesini kesintisiz sürdüren Türkiye, yurt içi ve sınırdaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütünün üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEAŞ'a ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Örgütün yakalanan üst düzey yöneticileri ve üyeleri ise Türk adaleti önünde hesap verirken, çok sayıda DEAŞ üyesi yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

Terörün kökü kazınıyor

DEAŞ ile etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla örgütün adeta kökünü kazıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 216 gün süren Fırat Kalkanı Harekatı 29 Mart 2017'de başarıyla tamamlandı.

Fırat Kalkanı’nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlamanın yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen harekat kapsamında, bölgedeki terör örgütü DEAŞ hedefleri, savaş uçaklarıyla bombalandı. Bombardımanda DEAŞ hedefleri imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, Aralık 2016'da Bab'a yöneldi. Fırat Kalkanı unsurları, sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla kent merkezine hızla girmek yerine teröristlerin direnişini kırmak için çevresini kuşattıkları ilçenin merkezine ilerlemeyi seçti. Böylece DEAŞ tehdidi sınırdan tamamen uzaklaştırıldı ve terör örgütü YPG/PKK'nın da hudut boyunca kesintisiz hakimiyet kurmasının önüne geçildi.

5 bin 402 zanlıdan 902'si tutuklandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 10 Mart 2017'ye kadar Azez-Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

Harekat kapsamında, Cerablus, Rai, Dabık, Kabasin, Bab gibi yerleşim yerleri terör örgütü DEAŞ'tan arındırıldı. Harekat sonucu 2 bin 647'si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, DEAŞ ile mücadele kapsamında 15 Kasım 2017'ye kadar örgütle iltisaklı 14 dernek kapatıldı, 53 bin 781 kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu ve 5 bin 540 kişi bu kapsamda sınır dışı edildi. Bu tarihten sonra DEAŞ'a karşı yurt içinde düzenlenen 838 operasyonda 146 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 18 bin 500 zanlı, risk analiz birimlerinin çalışması sonucunda kontrol edilirken, bunlardan 5 bin 41'i geri gönderildi ve 10 eylem gerçekleşmeden engellendi.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan 5 bin 402 zanlıdan 902'si ise tutuklandı.

Aralarında DEAŞ mensuplarının da bulunduğu 4157 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından TSK tarafından, "Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin'de, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş halkı bunların baskı ve zulmünden kurtarmak" amacıyla 20 Ocak saat 17.00'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.

Harekatın başlangıcından bu yana aralarında terör örgütü DEAŞ mensuplarının da bulunduğu 4 bin 157 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mayın ve 781 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kaynak: AA