'Türkiye mutlaka güçlü bir lidere sahip olmalı'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bir kardeşim ister devlet memuru olsun, ister başka bir şey 'evet' veya 'hayır' demekte serbest. Ama bir başka kimseye hakaret etmek yasak, öyle bir şey yapamaz. Ötekileştirici, kutuplaştırıcı kişilik haklarına saldıran bir üslupla tarafını belirtmesi hatalı olur." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Şeker Fabrikası Çiftçi Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değindi. Yılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi nasıl değişti? Sırf halk oylamasının adı Cumhuriyet Halk Partisini değiştirmeye yetti. Cumhuriyet Halk Partisi olumlu yönde, iyi bir yolda gidiyor." diye konuştu.

CHP'nin önceden "Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götüreceğim" dediğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Millete sorulacak, onda da Anayasa Mahkemesine gidilir mi? Bunu fark etti, şimdi 'Anayasa Mahkemesine gitmeyeceğim' dedi. Niye, halk oylamasından dolayı. Halkın söz söyleme hakkı olduğu yerde bir başka kimseyi araya koymak demokratik rejimlere, halka güvene, milli iradeye saygıya uymazdı. Cumhuriyet Halk Partisi, şimdiye kadar başörtülülere 'orta çağın ürünü, irticadır, mültecidir' derdi her şeyde bir şey söyledi. Yani bunu temel hak ve özgürlüklerden saymazdı. İlk defa Maltepe'de hanım kardeşimize kendini bilmez biri nezaketsizlik, saldırı yapınca Kılıçdaroğlu bu kardeşimizi ziyaret etti. Teşekkür ediyoruz. Doğru bir işlem yaptı. Bakın daha önceden devlete tehdit olarak gördüğü bir hususu şimdi destek vermek durumunda kaldı. 'Türkiye'de herkes kılığında, kıyafetinde özgürdür' dedi. CHP bu konuda da değişti."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın anma programına katıldığını da hatırlatan Yılmaz, "Necmettin Erbakan'a 28 Şubat'ta ne çektirdiler değil mi? Erbakan, 'bana ikinci doktoramı yaptırdılar' dedi. Geçen gün rahmetli Necmettin Erbakan'ın anma toplantısına katıldı. İşte bakın halk oylaması CHP'yi nasıl değiştirdi. Bizim ismimiz Adalet ve Kalkınma Partisi, kısaltılmışı AK Parti. CHP bize hiç AK Parti demiyordu. 'AKP' diyordu. Şimdi halk oylamasının ismi geldikten sonra 'AK Parti' demeye başladı. Cumhurbaşkanımıza 'Sayın Cumhurbaşkanı diyeceğiz' diyor. Bakın halk oylamasının adı dahi Cumhuriyet Halk Partisini olumlu yönde değiştirmeye yetti. Hiç şüpheniz olmasın ki bu değişiklik geçerse inşallah milletimiz de Türkiye'nin yönetimi de olumlu yönde değişecektir." diye konuştu.

Yılmaz, anayasa değişikliğinin parti meselesi olmadığını, memleket ve 80 milyonun her birinin kendi meselesi olduğunu vurguladı.

Bunun partiler dışı bir mesele olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bir kardeşim ister devlet memuru olsun, ister başka bir şey 'evet' veya 'hayır' demekte serbest. Ama bir başka kimseye hakaret etmek yasak, öyle bir şey yapamaz. Ötekileştirici, kutuplaştırıcı kişilik haklarına saldıran bir üslupla tarafını belirtmesi hatalı olur. Ancak bu anayasa bu ülkeye uygundur 'evet', bu anayasa şu gerekçeler için uygun değildir 'hayır' demek her vatandaşın hakkıdır. Dolayısıyla anayasa meselesi memleket meselesidir. Anayasa, 80 milyonun ve gelecek nesillerin meselesidir. Bu aziz millet bu ana kadar hiç yanılmadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yılmaz, "tek adam" eleştirileri olduğuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saddam ve Kaddafi'de tek adamdı' diyorlar. Tek adamlardan birisi köprü altında, birisi de kuyuda yakalandı. Dolayısıyla yanında milleti olmayanlara 'tek adam' dersin ama milletin yanında olan gerçek güç adamıdır. Diktatörler tankı önüne koyar, milletine karşı tankla savaşır. 15 Temmuz Türkiye'nin mutlaka milletiyle beraber güçlü bir lidere sahip olması gerektiğini gösterdi. Milletiyle beraber tankların önünde kaldı. Milletiyle beraber tankın önünde durana 'diktatör' denmez. Milletinden güç alana 'tek adam' denmez. Dolayısıyla bu millet hiç yanılmadı. Bu millet hata yapar, yanılır diyemedikleri için böyle bir suçlama yöneltiyorlar. Bu millet, kendi değerleriyle barışık olmayan kendi değerleriyle adeta kavga eden, milletle arasına mesafe koyan, milletine hizmet etmeyen hiç kimseyi bu göreve getirmez. Menderes de Özal da ve Tayyip Erdoğan da doğru yaptı. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da daha doğru yapacaktır."

Seminere, Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve çiftçiler katıldı.

Bakan Yılmaz daha sonra Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde muhtarlarla Şarkışla ilçe değerlendirme toplantısına katıldı.