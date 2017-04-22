'Türkiye mültecilerle imtihandan başarıyla çıkmış bir ülkedir'

Kilis'in Öncüpınar Konaklama Tesisleri içinde ek olarak yaptırılan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kuveyt Yüksek İnsani Yardım Şurası üyesi olan 12 insani yardım organizasyonu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle yapımı tamamlanan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan olaylar zinciri nedeniyle insanların evlerinden ve barklarından kopmak zorunda kaldığını belirtti.

Yaşanan bu tür savaşların ve sosyal afetlerin çok acı olduğunu anlatan Aktay, şöyle konuştu:

"Ortada en ufak bir insan hakkı ve ihlali olduğunda sözüm ona insan hakkı gözlemciliği veya insan haklarına pek düşkün o medeni dünyanın müdahale edeceğini düşündüğümüz 21. yüzyılın dünyasında böyle şeyler yaşanır mı ? diye soracak olursanız, asla yaşanmazdı. Yaşansaydı mutlaka müdahale olurdu. Birinci gün değilse bile ikinci ya da üçüncü gün müdahale edilirdi. Çocukların vahşice katledilmesi hem de bir katliam neticesinde katledilmesine insanlık sessiz kalmazdı diye düşünülürdü. Biraz da onun rahatlığıyla yaşıyordu dünya. Biraz da onun vermiş olduğu sahte güven duygusu ile yaşıyordu. Aslında insanlar fazla rehavete kapılmışlardı, bugün bunu anlıyoruz. Yaşananlar karşısında dünya aslında imtihan edilmiş oldu ve bu imtihanda bugün 21. yüzyılın insanlığının sınıfta kalmış olduğunu gördük."

Bütün ulusların özellikle Avrupa, Amerika ve dünyanın çok gelişmiş ülkelerinin büyük oranda sınıfta kaldığını ifade eden Aktay, söz konusu milletlerin, Suriye'de cereyan eden vahşet, insanlık suçu ve katliam karşısında ciddi anlamda sessizliğe büründüğünü aktardı.

Sessizliğe bürünenlerin bunla da kalmadığını vurgulayan Aktay, "Bu insani durumdan dolayı kendilerine gelebilecek olan birtakım sorumlulukları yüklenmemek için akla karayı seçtiler. Bugün bir mülteci dalgası ister istemez kıyılarımıza vurdu. Türkiye elhamdülillah bu imtihandan başarıyla çıkmış bir ülkedir. Türkiye dini, mezhebi, ırkı, dili ve rengi ne olursa olsun kendi kapısına dayanan, ölümden kaçmak için kapısına dayanmış olan bütün insanları açık kapı politikası izleyerek, kabul etti. Onları en iyi şartlarda da ağırlamaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır, tutum ve pratiklerle dünya mülteci standardını büyük oranda yükselttiğini kaydeden Aktay, Türkiye'nin zengin bir ülke olmadığını ancak insani yardım konusunda dünyada birinci sırada yer aldığını bu durumdan da gurur duyduklarını bildirdi.

"İnsanlık Avrupa sınırlarında tekmelenirken Türkiye tarihten gelen vicdani sorumluluğunu yerine getirmektedir"

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden de kullanıma hazır hale getirilen konteyner ve tesislerin tamamının alt yapısının kurumları tarafından yapıldığını belirtti.

Bilden, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insani kriz olan Suriye krizinde Türkiye'nin oynadığı tarihi rolün nesiller boyu unutulmayacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"İnsanlık Avrupa sınırlarında tekmelenirken ve yine Akdeniz'de bir sürü mazlum insan boğulurken, Türkiye tarihten gelen vicdani sorumluluğunu 2011 yılından beri yerine getirmektedir. Bu kriz patlak verdiği günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla açık kapı politikası izleyerek, gelen herkesin din, dil ve ırk gibi hiçbir ayırım yapmaksızın bu insanlara kapımızı açtık ve biz bu insanları misafir olarak kabul ettik."

Kilis Valisi İsmail Çataklı da yaşanan iç savaşda yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini bunu yanında milyonlarcasının da gerek Suriye içerisinde, gerek başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını anımsattı. AA