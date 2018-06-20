Türkiye-KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandı

Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, sona eren tatbikatla ilgili TCSG Güven Gemisi'nin helikopter hangarında gazetecilere açıklama yaptı.

Olcay, "Arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ile KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir." dedi.

"Türkiye ve KKTC'nin iş birliği ve koordinasyonu pekiştirildi"

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan ve tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli'ye rahmet dileyerek sözlerine başlayan Tuğamiral Olcay, tatbikatın denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma faaliyetleri için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tuğamiral Olcay, özellikle her iki ülkenin birlikte arama kurtarma harekatı icra etme imkan ve kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak ile arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesinin etkinliğini artırmak maksadıyla çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Olcay, tatbikatta Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma konusundaki iş birliği ve koordinasyonun pekiştirildiğini, askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhasebe usullerinin denendiğini ifade etti.

Tuğamiral Olcay, özellikle Doğu Akdeniz gibi bir deniz alanında meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip Türkiye’nin, KKTC’nin arama kurtarma alanındaki kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Tatbikatın kara safhası dün tamamlanmıştı

Kara safhası dün tamamlanan tatbikatın deniz safhasında uygulanan senaryoya göre, KKTC kara suları dışında, Türkiye arama kurtarma bölgesi içindeki kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu yaşanan kazaya müdahale edildi.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama uçağı ve bir helikopter, Sahil Güvenlik'e bağlı 2 arama kurtarma gemisi, 4 bot, bir uçak, 3 helikopter ile KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketinden Söndüren-10 Römorkörü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopter ve 3 sahil güvenlik botu katıldı.

Tatbikat kapsamında kuru yük gemisi yakınlarında bulunan bir kazazede sahil güvenlik helikopterince kurtarılarak arama kurtarma gemisine intikal ettirildi.

Sahil güvenlik uçağı tarafından belirlenen deniz üzerinde ve lastik bottaki kazazedeler ise sahil güvenlik arama kurtarma gemisi müdahale botları ile kurtarıldı ve ilk müdahaleleri gemide mevcut revirde yapıldı.

Kazazedeler daha sonra görevlendirilen sahil güvenlik helikopteriyle gemiden alınarak, Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kurtarma botu ve arama kurtarma personelini denize bıraktıktan sonra kazazedeler, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı. Hava Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca helikopterlerle kurtarılan kazazedeler de TCSG Yaşam Gemisi'ne götürüldü.

Kazaya karışan kuru yük gemisinin kontrol altına alınması ve çıkan yangının söndürülmesinin ardından deniz safhasının ilk aşaması tamamlandı.

İkinci senaryo

Tatbikatın deniz safhasındaki ikinci aşamada ise KKTC kara sularında Zeytinburnu'nun 5 mil açıklarında seyir halindeki bir akaryakıt tankeri ile bir kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmaları icra edildi.

Gemilerden gelen tehlike sinyalinin uydu destekli arama kurtarma sistemince alınmasının ardından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçirilerek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopter ile 3 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edilerek, 4 kazazede kurtarıldı.

Tatbikat, deniz safhasındaki iki senaryonun da icra edilmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA