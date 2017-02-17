'Türkiye kabuğunu kırdı, artık elbise dar geliyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gerçekten kararlı bir yönetim, hızlı karar alma ve büyük projeleri hayata geçirmek için yeni bir sistem, yani cumhurbaşkanlığı sistemi, yeni hükümet sisteminin mutlaka kurulması şart. Türkiye için bu zaruri artık. Türkiye kabuğunu kırdı, büyüdü, artık elbise dar geliyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Adana'da partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bölme, parçalama, işgal girişimi olan FETÖ'nün darbe girişiminde Adanalıların kahramanca direndiklerini belirtti.Hain girişimin milletin kahramanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, Başbakan Binali Yıldırım, tüm AK Parti'li vekiller, kabine üyeleri hatta muhalefetin de kararlılığı neticesinde etkisiz kaldığını anlatan Eroğlu, "Hakikaten Türkiye çok büyük bir badire atlattı. İnşallah bundan böyle hiçbir darbe girişimini hayalinde bile kimse göremeyecek Allah'a şükür. Çünkü milletimizin büyük kahramanlığı dünya tarihine bir destan olarak geçti." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin önünde 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun bulunduğunu anımsatarak, bu referandumun ülke tarihinde bir dönüm noktası olacağını, siyasi istikrar için, büyük Türkiye için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için hep birlikte "evet" diyeceklerini vurguladı.