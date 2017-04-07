Türkiye İsveç'teki kamyonlu saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Stockholm'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle masum sivillerin hayatlarını kaybetmesinin ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığının vurgulandığı açıklamada, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, İsveç'in ve İsveç halkının acısını paylaşmaktadır. Terörle mücadelede küresel iş birliğinin önemini vurgulayarak, terörün her türlüsüne karşı uluslararası toplum, dost ve ortaklarımızla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AB Bakanı Çelik: "Kalbimiz İsveç halkıyla"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz İsveç halkıyla. Terörizme karşı mücadelede iş birliği yapmak zorundayız." ifadesini kullanıldı.