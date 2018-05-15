Türkiye, İsrail Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Kaynakları'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye’ye çağırdığımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir."

İsrail askerleri, Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliğinin açılış gününde Filistinlilerin barışçıl gösterilerini kana buladı.

Protestoculara ateş açılması sonucu 60 Filistinli şehit oldu, 2 binden fazlası yaralandı.

Kaynak: TRT Haber