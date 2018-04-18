  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarında sona gelindi

Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarında sona gelindi

Yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla Türkiye-İran sınırına TOKİ tarafından yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı bitme aşamasına geldi.

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Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarında sona gelindi

Iğdır ve Ağrı’nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarının tamamen bitmesiyle teröristlerin ve kaçakların sınırdan sızmalarının büyük oranda engellenecek.

Güvenlik duvarının Iğdır bölümü tamamlandı, Ağrı etabının da yüzde 90'ı bitme aşamasına geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçün en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle sınır duvarları konusuna ağırlık veriyoruz. Ağrı ve Iğdır arasında 144 kilometrelik bir sınır duvarı yapıyoruz. Modüler sınır güvenlik duvarı bitme aşamasına geldi" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz 7 Ocak tarihinde Iğdır ve Ağrı’ya ziyarette bulunarak bitme aşamasına gelen 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarını incelemişti.

Kaynak: İHA

Etiketler: türkiye, sınır, iran, güvenlik duvarı
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