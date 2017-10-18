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Buradasınız : » » 'Türkiye, İran, Mısır, Arabistan çıkarlarını kollamalı'

'Türkiye, İran, Mısır, Arabistan çıkarlarını kollamalı'

Doha Brookings Merkezi Direktörü Tarık Yusuf, Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birbirlerinin çıkarlarını kollamanın bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.

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Türkiye, İran, Mısır, Arabistan çıkarlarını kollamalı

Doha Brookings Merkezi Direktörü Tarık Yusuf, Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın birbirlerinin çıkarlarını kollamanın bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.

TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez İstanbul'da "Belirsizlik çağında değişime ilham olmak" temasıyla gerçekleştirdiği "TRT World Forum"da konuşan

Doha Brookings Merkezi Direktörü Yusuf, ABD'nin Ortadoğu'daki rolü hakkında yaptığı değerlendirmede, ABD'nin artık bölgesel düzenin tesis edilmesiyle ilgilenmediğini belirterek "Bu sebepten dolayı bir istikrarsızlığın ve belirsizliğin yoğunlaştığını görüyoruz." diye konuştu.

ABD'nin ve Batı'nın bölgeden çekilmesiyle bölgesel güçlerin devreye gireceğine dikkati çeken Yusuf, "Türkiye, İran, Mısır, Suudi Arabistan. Bu ülkeler bir şekilde birbirlerinin çıkarlarını kollamanın bir yolunu bulmalı." ifadelerin kullandı.

Yusuf, bu ülkelerin korkularını bir kenara bırakarak bir çerçeve içerisinde istikrarı sağlamaları gerektiğinin altını çizerek bölgede tam anlamıyla güvenlik sağlayabilmek için bu ülkelerin bir araya gelmesi ve bunu birlikte gerçekleştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bölgesel düzenin sağlanması için farklı ülkelerin de düşünülebileceğini ifade eden Yusuf, "Mesela Çin bir rol oynayabilir. Belki diğer bölgesel güçler, güvenlik, ekonomik çıkarı olan ülkeler de bölgesel düzenin temellerinin atılmasına yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Doha, tarık yusuf, arabistan, türkiye
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