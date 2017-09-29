"Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü savunacaktır"

AK Parti Antalya İl Teşkilatını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partililerle bir araya geldi. Gül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, çok boyutlu teröre karşı ortaya koyduğu iradeye değinerek, dimdik ayakta kalmayı başardığına işaret etti.

Gül, "Türkiye'yi hasta adam diye yatağına mahkum etmek isteyenlerin amacı, Türkiye'nin başbakanlarını ülke ülke dolaştırıp, 'Bu ay memurumun, emeklimin, maaşını ödeyemeyeceğim. Ne olur 10- 15 milyon para verir misiniz' diye kapı kapı dolaşan bir Türkiye istiyorlar." diye konuştu.

"Türkiye ne ölsün, ne olsun, biz öyle istiyoruz. Hasta adam yatağında yatsın istiyorlar" ifadesini kullanan Gül, milletin adamının bu anlayışı değiştirdiğini kaydetti. Gül, "İşte rahatsız oldukları mesele budur. Türkiye IMF'ye borcunu sıfırladıysa, milli gelirini artırdıysa, kapı kapı dolaşıp başka ülkelerde borç istemiyorsa, Türkiye'ye artık kimse parmak sallayamıyorsa o Türkiye'den korkmak gerekir diye karşı harekete başladılar. Mesele büyük Türkiye yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni geriletmek için verilen mücadele. Bunu yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, şöyle devam etti:

"Rahatsız oldukları tek şey Türkiye'nin büyümesi. Bürokratik oligarşinin sona ermesi. Ekonomik gelişmelerin çok iyi olması ve refahın artması. Siyasi istikrarını sağlamasından rahatsızlar. Onlar Türkiye'yi hasta adam, küçülmüş, ufalanmış, bölünmüş ülke olarak sevmek istiyorlar. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Biz içerde ve dışarda asla izin vermeyeğiz. FETÖ'sü, DEAŞ'ı, PKK'sı, hangi terör örgütü ve bu kuklaları kullanan bu kuklacılar kim olursa olsun, hepsine gereken dersi vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti bunların önünde diz çökmeyecektir. Bu topraklar bize şehitlerin emaneti mukaddes topraklardır. Bu topraklarda asla bir senaryoya, oldu bittiye izin veremeyiz."

"Ana muhalefet yok"

Türkiye'de bir ana muhaletfet olmadığını anlatan Gül, "Geldikleri seviye ortada, kendi eleştirimizi kendimiz yaparak AK Parti hükümetleri olarak, Türkiye'yi 3 kat daha büyüttük. Ama yetmez 5 kat daha büyütmek için çalışacağız. Türkiye'de ekmeği daha çok büyüteceğiz. Özgürlük, insan hakları alanındaki gelişmeleri daha iyi noktalara getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bekası için mücadele verilen bir dönemden geçildiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Eğer bugün AK Parti hükümeti, başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Suriye, Irak, kuzeydeki gelişmelere bakalım, etrafımızda bölünen parçalanan ülkeleri ve vatandaşları görüyoruz. Bugün hamdolsun Türkiye dimdik ayakta. Kıyamete kadar da 80 milyon hangi görüş, hangi yaşam tarzı, düşünce inanış ve anlayışta olursa olsun bizler biriz beraberiz. Bunu ebediyete kadar koruyacağız. İşte Türkiye'nin bekası mücadelesi verdiğimiz bu dönemlerde hepimize çok önemli görevler düşüyor."

"AK Parti sıradan bir parti davası değil"

AK Parti'nin sıradan bir parti davası olmadığını, bir Türkiye sevdası olduğunu vurgulayan Gül, "Kadrolarımızı sürekli yenileyerek değişim içinde yolumuza devam ediyoruz. Bizim efendimiz milletin kendisidir. Asla millete tepeden bakan bir siyasi parti değiliz. Biz asla millete efelik ve efendilik taslayacak bir siyasi hareket değiliz. Millete tepeden bakan, milletin değerleriyle barışık olmayan kimse bizim içimizde barınamaz." dedi.

Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediğini anlatan Gül, şunları söyledi:

"Darbeleri ve bürokratik vesayetin her türlü oyununu gördük. Millete güdülecek koyun sürüsü gibi bakan bir anlayış vardı. Millet sadece vergisini öder, oğlunu askere gönderir, Türkiye'nin yönetilmesine karışmazdı. Menderes buna 'Dur' dedi, idam sehpasına gönderildi. Son yaşadığımız gelişmeler, Gezi süreci, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi. Bu hadiseler Türkiye'de milletin kendisini yönetmesinden rahatsız olanların orataya koyduğu bir senaryodur. Ne oldu millete dayatılan bu senaryoyu millet aldı tarihin çöp tenekesine gönderdi. Türkiye'de artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak diye yola çıkışın devamıdır. Ülke bekası ve çocukların geleceği ve ümidi için bunun mücadelesini vermeye devam edeğiz."

"Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü savunacaktır"

Türkiye'nin etrafında yaşananlara sessiz kalmadığını da vurgulayan Gül, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen gayrimeşru referandumun şiddetle kınandığını söyledi.

80 milyonun can güvenliğini, mal güvenliğini ilgilendiren bu tür konularda vatandaşı asla zorda bıkacak uygulmaya müsade edemeyeceklerini belirten Gül, "Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Her türlü müeyyide ve bundan sonraki süreçle ilgili adımlar ve kararlar alınmış uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bu konuda duruşu baştan beri bellidir ve bu duruşu sürdürmeye devam edecektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tarihinde görülmemiş bir şekilde terörle mücadele edildiğini kaydeden Gül, "15 Temmuz darbesini yapan hain FETÖ terör örgütü mensupları bugün mahkeme karşısında Türk yargısı önünde hesap vermektedir. Kalleşçe Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde, TBMM'ye suikast girişiminde bulunan, 250 insanımızı şehit eden bu hainlerin yapmış olduğu bu alçaklığa bu ihanete karşı hukuk önünde hesap verme zamanı. Ama kim suçsuzsa mahkemelerce gerekli beraat kararını alacaktır. Ama suçluların da en ağır şekilde ve adil bir şekilde yargılandığı bir yargılama izliyoruz." şeklinde konuştu.

"Tiyatro sergiliyorlar"

FETÖ sanıklarının sahnelemeye başladıkları tiyatroyu izlediklerini dile getiren Gül, "Trajedi ile başladı, komedi ile devam ediyor. Hakim soruyor, şunu bunu tanıyor musun? 'Yav bu kadar yalan olmaz' diyor mahkeme başkanı. 'Bu senin karın' diyor, karını da mı tanımıyorsun?' diyorlar. Bu insanlar o kadar alışmışlar ki yalana, kendi karısını bile tanımıyor mahkeme önünde. Komedi tiyatrosu izliyoruz. Mahkeme başkanı bir resim gösterek soruyor. 'Bu yüzü tanıyamadım' diyor. Bunlarda yüz olmadığı için mahkemede bile kendi yüzünü inkar eden, kendi karısını inkar eden bu hainlerin yargılaması adil şekilde devam edecek." dedi.

"Yalan diz boyu"

Sanıklardan birinin Akıncı Üssü'nde arsa bakmaya geldiğini söylediğini anımsatan Gül, şöyle devam etti:

"Mahkemeyle ve Türk milleti ile dalga geçen bir ihanet çetesi Türkiye'de hiç görülmedi. İş yemeği yemeye geldim diyenler, hayvan belgeseli çekmeye geldim diyenler mi dersiniz yalan diz boyu. Bu yalana Türkiye tarihi değil dünya tarihinde hiç rastlanmamıştır. Heredot tarihini okusanız, böyle bir alçaklık tarihi göremezsiniz. Dünyadaki tarih kitaplarına bakın böyle bir alçaklığı göremezsiniz. Bu coğrafyada böyle bir ihanet görülmedi, böyle bir alçaklığa rastlanılmadı. Ama milletimiz müsterih olsun. Bu topraklar bize Spor Toto'da zarfı açarak çıkmadı, şehitlerin kanıyla alınan bu toprakları üç beş çapulcuya FETÖ'cü, DEAŞ'lı, PKK'lı haine teslim edecek değiliz. Sonuna kadar bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz."

Yargılamaların bağımsız şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Gül, "Burada bir aksaklık zaafiyet gevşeklik olursa Türkiye'nin bekası sıkıntıya girer. Bu mücadele bir bayrak, İstiklal Marşı, ezan, istiklal, istikbal mücadelesidir. Asla zaafiyet göstermeyeğiz, teröristlere boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadeleyi aziz milletimiz vermiştir." diye konuştu.

Gül, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Adliyesinde muharrem ayı ve aşure günü etkinliğine katıldı, katılımcılara aşure dağıttı.