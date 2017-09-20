Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ile merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisini ziyaret etti.

Yılmaz, Diyarbakır’da yeni projelerin de yapılacağını kaydetti.

Gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı referanduma ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakanın gerekli açıklamaları yaptığını, gereken mesajları verdiğini dile getirdi.

Mesajın çok açık ve net olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, "Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana. Bu toprak bütünlüğü içinde orada yaşayan insanların hepsinin hakkının, hukukunun gözetildiği bir ortamı savunuyor. Herkesin faydasına olacak şekilde, barış ve huzur içinde o bölgenin devamını istiyor. Bunu bozacak hiçbir harekete de taraftar değil. Türkiye ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Milli Güvenlik Kurulunun 22 Eylül'de toplanacağını, toplantıda bu konuların devletin ilgili birimleri ve hükümet tarafından detaylı bir şekilde değerlendirileceğini anlatan Yılmaz, "Orada yapılacak açıklamaları hep birlikte bekleyeceğiz." diye konuştu.